شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يعقد مؤتمر جماهيري ختامي لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ 2025 من العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب حماة الوطن، المؤتمر الختامي الجماهيري، لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية، من داخل الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بعد أن توجه مرشحو حماة الوطن، في مسيرة وطنية من مقر الحزب بالتجمع الخامس، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بالمشروعات القومية، أعقبها التقاط صورا تذكارية من أمام ساحة الشعب.

وشارك في فعاليات المؤتمر الختامي، قيادات وكوادر وجميع الأمناء بالحزب على مستوى المحافظات، وآلاف من مؤيدي مرشحي حماة الوطن، وشهد المؤتمر الختامي لحماة الوطن، عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الحزب، ومواقفه الوطنية، ودوره الرقابي والتشريعي في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الجهود المجتمعية لخدمة الوطن والمواطن.

وفي كلمته أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حزب حماة الوطن راسخ في وجدان كل المصريين، لما يمتلكه من رؤية شاملة وخطة واضحة لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار إلى دعم الحزب للجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة ليست شعارا، وإنما مشروع وطني لصالح كل المصريين، وقال العوضي: في حزب حماة الوطن، نضع في مقدمة أولوياتنا دعم الدولة المصرية والحفاظ على أمنها القومي والمائي والغذائي والسيبراني، متابعا: ندعم كل تشريع يعزز صمود الدولة في مواجهة أي تهديد.

وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، أكد اللواء أحمد العوضي، أن حماة الوطن يؤمن أن المواطن هو المحور الأساسي لأي تنمية وتقدم، مشيرا إلى أن الحزب يستهدف بنية تشريعية تعمل على زيادة الاستثمار وزيادة فرص العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعلن النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، تبني منظومة تشريع تحقق تطوير التعليم الفني والجامعي وربطه بسوق العمل، وكذلك التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في تمكين الشباب والمرأة، وتسريع التحول الرقمي، لتحقيق حصول المواطن على كافة الخدمات في كل ربوع مصر.

وقال اللواء أحمد العوضي: لدينا في حماة الوطن، برامج عمل واقعية من نبض الشارع من خلال تواصل قواعدنا الحزبية على كافة المستويات، متابعا: "هدفنا وطن قوي ودولة حديثة ومواطن له صوت وحق في وطنه".

وحث النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الجميع على المشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، قائلا: المشاركة في الانتخابات رسالة ثقة وواجب وطني وحزب حماة الوطن جاهز للمهمة.

وبعث المؤتمر الختامي لحزب حماة الوطن لانتخابات مجلس الشيوخ، رسالة دعم للقيادة السياسية في شأن ما تقوم به من جهود مخلصة لمساندة القضية الفلسطينية، من خلال توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية، وكذلك مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.