شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة فيروز ردا على تعزية السفير المصرى لدى لبنان: بحب مصر - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سفير مصر لدى بيروت علاء موسى، الثلاثاء، بالتعزية إلى النجمة الكبيرة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني، وذلك في كنيسة رقاد السيدة بكفيا.. النجمة وردت الفنانة فيروز على تعزية السفير المصرى لدى لبنان، قائلة: "بحب مصر".

وجلست فيروز في صمت وبجانبها ابنتها ريما، ولكن وجهها يبوح بما تحمله من ألم ووجع فراق ابنها، وفى لحظات بسيطة ظهر وجهها وهي تبتسم ابتسامة خفيفة تخفى وراءها كما هائلا من الحزن، وكان الكل يلقى عليها التحية من بعيد لترد بمثلها في صمود وصمت وتحرك يدها فقط، وكان يدور بينهما و بين ريما أحاديث جانبيه لبعض الوقت.



ويتوافد على قاعة العزاء عدد كبير من السياسيين وكبار الدولة والفنانين لتقديم التعازى إلى النجمة الكبيرة فيروز في وفاة ابنها الموسيقار زياد الرحبانى.



وخيم الحزن على جميع اللبنانيين، أمس الاثنين ، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خوري بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.



ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود و الزهور والزغاريد.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها.

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحى اللبنانى البارز زياد الرحبانى، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.