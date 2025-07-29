هيئة البث: تقديرات إسرائيلية باعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية - الخليج 365

الارشيف / أخبار مصر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقديرات إسرائيلية باعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الأركان حذر من التضارب بين هدفي القضاء على حماس وإعادة المحتجزين، كما حذر في اجتماع للكابينت من تضارب أهداف الحرب.

