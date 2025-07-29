شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث: تقديرات إسرائيلية باعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك تقديرات إسرائيلية باعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الأركان حذر من التضارب بين هدفي القضاء على حماس وإعادة المحتجزين، كما حذر في اجتماع للكابينت من تضارب أهداف الحرب.