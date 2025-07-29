شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو حماة الوطن لانتخابات الشيوخ يلتقطون صورا تذكارية أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط مرشحو حزب حماة الوطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالقائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية، صورا تذكارية من أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتوجه مرشحو حزب حماة الوطن، لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الختامي الجماهيري، بمشاركة آلاف من المؤيدين من جميع المحافظات.

واختار حماة الوطن، العاصمة الإدارية الجديدة، لتنظيم مؤتمره الختامي لدعم مرشحيه، في إشارة إلى الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، وما تشهده من نهضة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات على مستوى الدولة.