إعلام إسرائيلي: نتنياهو قرر عدم توسيع العملية في غزة حاليا - الخليج 365

إعلام إسرائيلي: نتنياهو قرر عدم توسيع العملية في غزة حاليا

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر عدم توسيع العملية في غزة حاليا وإعطاء فرصة للمفاوضات، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

في السياق ذاته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن حكومة نتنياهو تعرض جنود الجيش للخطر كلما فتحوا أفواههم، وتابع: "نتنياهو وحكومته عديمو الفائدة".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قادت إسرائيل إلى كارثة سياسية.