شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الدكتور سامح عمرو بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورئيس المجلسالأعلى للثقافة، عن فوز الدكتور محمد سامح عمرو بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2025، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة لتصويت على جوائز الدولة لعام 2025.

الدكتور محمد سامح عمرو يشغل حاليا منصب عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الدولى العام بالكلية.

شغل سابقا منصب سفير مصر ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتعليم والثقافة والعلوم (اليونسكو) خلال الفترة من 2012 – 2016 ورئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2013 حتى 2015، وملحق ثقافى ومندوب مناوب لمصر بمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2000 حتى 2004.

حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى القانون الدولى العام من جامعة لندن بالمملكة المتحدة (مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية)عام 1997، ودرجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1989، وليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1987.

يشغل عضوا بعدد من المجالس الوطنية مثل: المجلس القوميّ لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للآثار، مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجلس إدارة المتحف المصرى الكبير، والمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى.

كما يشغل عضوا بعدد من الهيئات الدولية مثل هيئة الاستئناف التابعة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأحد ممثلى المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص (اليوندروا). ومحكما دوليا بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابعة للبنك الدولى (الأكسيد).

خلال مسيرته الأكاديمية لأكثر من خمسة وثلاثون عاما قام بتدريس القانون الدولي العام قانون المنظمات الدولية بجامعة القاهرة وعدد من الجامعات الأجنبية منها جامعة العلوم السياسية بفرنسا، وجامعة فيرونا بإيطاليا وعدد من الجامعات العربية ومعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وصدر له العديد من المؤلفات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية فى مجال القانون الدولى العام وقانون الاستثمار الدولى وقانون الأنهار الدولية والقانون الدولى للبحار ومحكمة العدل الدولية وتسوية المنازعات الدولية والقانون الدبلوماسى والقنصلى، وله مؤلفات فى موضوعات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الوحدة الأفريقية.

أشرف على عشرات الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراة بجامعة القاهرة، وشارك في هيئات الحكم على الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراة) بجامعة القاهرة وغيرها من الجامعات المصرية والعربية.

وخلال مسيرته الدبلوماسية مثل مصر فى عدد من اللجان الدولية وشارك فى المفاوضات لعدد من الاتفاقيات الدولية. وكان رئيسا لمجموعة دول عدم الانحياز بمنظمة اليونسكو عام 2012، ورئيسالمجموعة الدول الإسلامية باليونسكو خلال الفترة من 2013 حتى 2016، ورئيسا للجنة "الحوكمة" بمنظمة اليونسكو عام 2014.كما شارك فى صياغة قواعد تسوية منازعات الاستثمار الخاصة بجهاز تسوية منازعات الاستثمار – البنك الدولي خلال الفترة من 2019 وحتى 2020.



