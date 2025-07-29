إصلاح عطل طارئ.. رئيس "شمال القاهرة للكهرباء": إعادة التغذية الكهربائية بالكامل لمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد صلاح:

أعلن المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إعادة التغذية الكهربائية بالكامل على مغذيين يقومان بتوفير التيار الكهربائي لإنارة الطريق ومبنى المراقبة الجوية بمطار القاهرة الجوي، مؤكدًا أنه لا توجد أي أعطال نهائيًا في الكهرباء بمطار القاهرة الجوي.

وأكد البيلي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم على الفور إعادة التغذية بعد انتهاء المناورة (التجربة) التي قام بها تحكم الحلمية، وهو إجراء فني يهدف إلى الاطمئنان على سلامة التيار الكهربائي.

وأضاف أنه تم إعادة التيار الكهربائي بالكامل، ولا توجد أي مشكلات حاليًا في التغذية الكهربائية حالياً.

وفي وقت سبق، وقع عطل طارئ بمغذيين جهد 11 ك.ف.أ تابعين لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، يقومان بتغذية المراقبة الجوية وإنارة طريق المطار، حيث خرجا عن الخدمة دون معرفة الأسباب.

وقال مصدر، في تصريحات لمصراوي، إن فرق الصيانة التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت على الفور بتحديد العطل وإصلاح جزء منه، حيث تم إعادة التغذية لمغذي إنارة طريق المطار، والعمل على إعادة مغذي المراقبة الجوية للعمل مرة أخرى.

وبحسب المصدر، فإن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجّه إلى مطار القاهرة لمتابعة أعمال إعادة التيار الكهربائي مرة أخرى، والاطمئنان على سلامة التغذيات الكهربائية للمطار، من خلال التنسيق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.