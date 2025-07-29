شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

ندد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، مؤكدا أنها دعوات مشبوهة أهدافها تحريضية ضد مصر وبعيدة كل البعد عن الدعم الفلسطيني.

وأضاف "القصير" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن الحزب يثمّن كل ما تقوم به القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تحركات واعية ومواقف ثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المواقف ليست جديدة على الدولة المصرية التى لطالما كانت داعمة لفلسطين عبر التاريخ.

وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أنه على الشعب المصري الالتفاف حول القيادة السياسية فى ظل هذا التوقيت الحرج والدقيق الذى تمر به المنطقة بأكملها وما تعانيه الدولة المصرية من محاولات شيطانية تنفيذا لأجندات خارجية تحاول النيل من استقرار الوطن.