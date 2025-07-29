شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام" يلتقى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بتشكيلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع أعضاء لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي في تشكيلها الجديد، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى للإعلام.

شارك في الاجتماع كل من: محمد إبراهيم مصطفى محمد، المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة عبير أنور.

وتناول اللقاء مناقشة دعوة عدد من الإعلاميين المتخصصين في البرامج الرياضية، لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.