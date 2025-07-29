شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: الاحتلال الإسرائيلى وتنظيمات إخوانية وراء حملات التشويه ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخي وثابت، مشدداً على أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها يوماً واحداً، واتهم محسب الاحتلال الإسرائيلى وبعض التنظيمات الإرهابية بالوقوف خلف حملات التشويه الممنهجة ضد القاهرة بهدف إعاقة جهودها الإغاثية والإنسانية.

وأوضح محسب، وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن موقف مصر ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لنضال وكفاح يمتد لـ 76 عاماً بجانب الشعب الفلسطيني، وقال: "نحن الدولة الوحيدة التي تطالب منذ 76 عاماً بإقامة دولة فلسطينية مستقلة يحكمها الفلسطينيون، ولا هوادة لدينا في حقوق الشعب الفلسطيني".

وأشاد النائب بجهود الدولة المصرية المستمرة في إرسال قوافل المساعدات، مثل "قوافل العزة" التي أدخلت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية، مؤكداً أن الهدف هو "تضميد جراح أهالينا في غزة والوقوف بجانبهم، ورد الروح إليهم في مواجهة القصف العنيف والمجازر والمشاهد العبثية التي يشهدها العالم".

واختتم محسب حديثه بالتأكيد على أن "الشعب المصري يثق في رئيسه وقواته المسلحة ثقة عمياء، ويدعم قيادته وحكومته بشكل مطلق، وهو ما يظهر في كل المواقف".