فرنسا تعلن إسقاط المساعدات على غزة جوا خلال الأيام المقبلة - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستبدأ إسقاط المساعدات جوًا على غزة خلال "الأيام المقبلة".

وأوضحت أن عمليات الإنزال الجوي الفرنسية ستُجرى "لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة لسكان غزة المدنيين، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة"، مضيفةً أنها ستتخذ "أقصى الاحتياطات" لضمان سلامة سكان غزة عند بدء العمليات.

وأوضحت وزارة الخارجية أن فرنسا تعمل أيضًا على إيصال المساعدات برًا، مع أن هذا سيتطلب من إسرائيل فتح المزيد من المعابر الحدودية، وهو أمر رفضته فرنسا سابقًا.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أن إيصال المساعدات برًا هو "الحل الأكثر فعالية على الإطلاق لتمكين إيصال الإمدادات الإنسانية بكميات كبيرة ودون عوائق، والتي يحتاجها السكان بشدة".

ودعت إسرائيل إلى "فتح جميع المعابر، وإتاحة وصول فوري وشامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة برًا".