شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعتذر لتأخر ركاب قطار إسكندرية لاصطدامه بالرصيف - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيان منذ قليل، اعتذرت فيه لركاب القطار رقم 923 المتجه من القاهره الى الإسكندرية، بسبب تأخر قيامه، وذلك نظرا لأنه أثناء دخول عربات القطار رقم 923 (بدون ركاب) من ورش التجهيز بالفرز إلي رصيف رقم 1 بمحطة القاهرة حدث إصطدام لجرار الوردية الساحب لعربات القطار بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية الرصيف مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيطة بعربة القوى دون وقوع أي إصابات ودون التأثير علي حركة القطارات وعلي الفور تم تعيين قطار بديل للرحلة وانطلاق قطار رقم 923 باتجاه الإسكندرية.

وشهدت محطة مصر بميدان رمسيس اصطدام القطار رقم 923 القادم من الإسكندرية بالمصد الخرساني في نهاية رصيف رقم 1 بمحطة مصر برمسيس، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن تلفيات بالمصد الخرسانى وعربة بالقطار.

وأكد مصدر بالسكة الحديد، أن القطار كان خاليًا من الركاب لحظة الاصطدام، وكان فى مرحلة الاستعداد للتشغيل قبل بدء الرحلة، وكان من المقرر أن يتحرك إلى رصيف الوصول فارغًا لانتظار الركاب على الرصيف، وخلال عملية دخوله إلى الرصيف اصطدم بالمصد الخرساني الموجود في نهاية الرصيف.

ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية سواء بين الركاب أو طاقم التشغيل، ولكنه تسبب في تلفيات في عربة الباور والمصد الخرساني فقط، كما لم تتأثر حركة القطارات، وتم التعامل الفوري مع العربة المتضررة ورفعها من على الرصيف، فيما يجري الآن فحص كامل لعربات القطار والتجهيزات الفنية للتأكد من سلامتها.