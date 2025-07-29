شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محظورات أمام المرشحين بانتخابات الشيوخ قبل بدء الصمت الانتخابى - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

30 ساعة تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابي بانتخابات مجلس الشيوخ2025، ومن المقرر أن تتوقف الحملات الانتخابية يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا، علي أن تبدأ عملية تصويت المصريين بالخارج يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل.

وتفتح السفارة المصرية في ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة في الخارج لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة العاشرة من مساء بعد غدٍ الخميس ، وذلك وفقاً لفارق التوقيت مع مصر والمقدر بـ 11 ساعة تقريبا.

وحددت الهيئة عدد من المحظورات علي مرشحي الانتخابات، وأكدت أنه يحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7- الكتابة باية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

9- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية

10- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.