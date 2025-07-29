شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بمياه الشرب أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانوني للمعاش.

وخلال كلمته شدد المهندس ممدوح رسلان، أن الحوار المفتوح مع ممثلي العاملين والإنصات إلى احتياجاتهم ، سيبقى منهجاً ثابتاً و إيمانا راسخا بضرورة التفاعل البناء، وأن مطالب العاملين دائما عين الإعتبار، لافتاً إلى أنه سيتم عقد إجتماع خلال شهر أغسطس القادم ، لتحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة وعرض ما انتهت إليه الدراسات التي أجريت بهذا الشأن.

وأكد "فؤاد" أن من حق العامل الذى أفنى سنوات عمره عملا وعطاء أن يتم تكريمه فى نهاية مسيرته بمنحه مكافأة نهاية خدمة تعينه على الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية وتقديراً لسنوات خدمته .



جاء ذلك عقب الإجتماع اليوم ، الذي عقده المهندس ممدوح رسلان ، بحضور وفد النقابة العامة للمرافق ، برئاسة هشام فؤاد ، لمناقشة آليات تطبيق الحد الادنى للاجور بمراعاة الدرجات الوظيفية الي جانب تطبيق العلاوة الدورية للعاملين.



