وزارة الصحة بغزة: استشهاد أكثر من 28 ألف طفل وسيدة منذ بدء عدوان جيش الاحتلال - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء من الأطفال والنساء جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ 18,592 طفلًا و9,782 امرأة، بما يمثل أكثر من 47% من إجمالي عدد الشهداء.

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية.

طالبت وزارة الصحة الجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف العدوان، والعمل على حماية المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، الذين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.