حزب الجيل يختتم دعايته الانتخابية بمؤتمر جماهيرى فى المنصورة

يُعلن حزب الجيل الديمقراطي عن ختام حملته الدعائية لمرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال مؤتمر جماهيري حاشد يعقد مساء الخميس القادم في قرية طناح بمركز المنصورة، بحضور قيادات الحزب وعدد كبير من أنصاره وأهالي الدائرة.

ويشارك في المؤتمر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والدكتور حسن هجرس مساعد رئيس الحزب والمنسق العام لحملة الشيوخ، والدكتور أحمد محسن قاسم أمين التنظيم، بالإضافة إلى المرشحين الأربعة للحزب عن محافظة الدقهلية وسيقدم رئيس الحزب إلى الجماهير مرشحى حزب الجيل العشر وهم:

محافظة القاهرة

محمد همام -رمز السهم -رقم ٢٠(رجل أعمال)

محافظة الجيزة

محمد الدكروري-رمز الحمامة -رقم ١٢ (محامي)

محافظة الدقهلية

١-د. غادة البري رقم١١ رمز المدفع (مدير ادارة بالتعليم)

٢- عبده عبد الحليم رقم ١٢ رمز السفينة( مدير عام بالشباب والرياضة)

٣- مصطفى حطب رقم ١٤ رمز السد العالي ( محامي)

٤-السيد ملوه رقم ٢٢ رمز ثمرة الموز ( تاجر)

محافظة البحيرة

١-جاسر فاروق لعبيدي رقم ١٨ رمز السفينة ( رجل أعمال)

٢-الشيخ أحمد برجل رقم ١٩ رمز الدراجة النارية ( داعية بالأوقاف)

٣- د. نادر الشربيني رقم ٢١ رمز الغزال (أاستاذ بكلية الزراعة)

محافظة السويس

أسامة الطهطاوي رقم ٢ رمز المدفع مهندس زراعي

ومن المقرر أن يتحدث ناجى الشهابي خلال المؤتمر عن البرنامج السياسي والانتخابي لحزب الجيل، والرؤية الوطنية التي يتبناها الحزب في دعم الدولة المصرية، والدفاع عن المصالح العليا للوطن، وقضايا المواطنين، وأبرزها العدالة الاجتماعية، وحقوق الفلاحين، ودعم الفئات المهمشة وأصحاب المعاشات، وتعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم التشريع ورقابة السياسات العامة.

كما سيتطرق رئيس حزب الجيل إلى المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة التصدي للمؤامرات الخارجية التي تستهدف مصر، وفي مقدمتها المؤامرة الإخوانية الأخيرة التي تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية عبر استغلال الأوضاع الإقليمية، والمتاجرة بقضية غزة والجوع، وتزييف الحقائق بشأن الدور المصري الرائد في دعم الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا المؤتمر الجماهيري تأكيدًا على التواصل المباشر مع المواطنين، وتعبيرًا عن ثقة حزب الجيل في وعي أبناء الشعب المصري، وقدرتهم على التمييز بين المخلصين وأصحاب الأجندات المشبوهة، ودعوة للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ، دعمًا لمسيرة الاستقرار والبناء.