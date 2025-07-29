شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تستعد للعام الدراسى الجديد بصيانة المدارس ومراجعة برامج العلاج التربوى والان مع تفاصيل الخبر

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور رحاب عريق، وكيل المديرية، لمناقشة آخر مستجدات أعمال الصيانة، ومتابعة نسب الإنجاز، وآليات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وشدد "عطية" خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة في جميع المدارس، بما يشمل الدهانات، والمقاعد، ودورات المياه، والتسجيل المدرسي، وإجراءات السلامة، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ولائقة لأبنائنا الطلاب.

وتابع تنفيذ التعليمات الوزارية الصادرة من الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق ببرامج العلاج التربوي لضعاف القراءة والكتابة، وحلول مشكلة الكثافات الطلابية، والتوسع في تطبيق نظام الفترة الواحدة بجميع مدارس الجيزة، والتأكيد على حُسن استقبال الطلاب، وانتظام الدراسة من أول يوم.

وخلال اللقاء، استمع "عطية" إلى مجموعة من المقترحات البناءة والتحديات الواقعية من مديري الإدارات، موجّهًا بسرعة التعامل معها بخطط عملية قابلة للتنفيذ، ومؤكدًا أن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون أو تأخير، وأن الطالب والمعلم والمدرسة في قلب الأولوية.

واختُتم الاجتماع بتكليفات واضحة ومباشرة، وتحديد جدول زمني للمتابعة الميدانية المستمرة من قيادات المديرية، للتأكد من الالتزام الكامل قبل انطلاق العام الدراسي.