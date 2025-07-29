شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة برج العرب يزور وكالة الفضاء لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تهدف إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والبحثية، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو توطين التكنولوجيا، وتطوير كوادرها الوطنية في مجالات الفضاء والبحث العلمي.

وقد أجرى الرئيس التنفيذي للوكالة عرضًا تقديميًا استعرض خلاله أبرز أنشطة الوكالة، ومجالات عملها، ودورها المحوري في التعاون مع الجامعات المختلفة، من حيث تدريب وتأهيل الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، من خلال برامج التدريب الصيفي وبرامج منتصف العام، والتي أصبحت متاحة حاليًا وتلقى إقبالًا واسعًا من طلاب التخصصات العلمية والهندسية.

قام الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بتسليم درع الوكالة إلى الدكتور محمد مرسي الجوهري، تقديرًا لجهوده في دعم مجالات التعاون العلمي والبحثي، وحرصه على مد جسور التواصل بين الجامعة والوكالة.

وتعكس هذه الزيارة التوجه الاستراتيجي نحو بناء شراكات فعالة بين المؤسسات الوطنية، بما يعزز من فرص إعداد جيل واعد من الكوادر العلمية المؤهلة للمساهمة في مشاريع الفضاء والتنمية التكنولوجية بمصر.