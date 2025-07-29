شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين حتى 7 أغسطس - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباَ للمديريات التعليمية، بمد فترة التقدم لقبول طلبات تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين والأخصائيين تنسيق « التعليم الابتدائي والإعدادى والثانوى والتعليم الفني- الخدمات» حتي يوم الخميس إلي يوم 7 أغسطس 2025.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح باب التقدم للمعلمين والأخصائيين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2025,2026 طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020 بشأن ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.

وحددت الإدارة المركزية لشئون المعلمين موعد التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين، تنسيق التعليم الابتدائي - التعليم ع ث - التعليم الفني - الخدمات) بداية من يوم الثلاثاء 24 يونيو وتستمر حتى 7 أغسطس المقبل.

وأرسلت الإدارة المركزية لشئون المعلمين استمارة تغيير المسمى الوظيفي للمديريات التعليمية على أن يكون نموذج موحد لكل المديريات التعليمية وتقوم إدارة التنسيق المختص بتجميع البيانات من الإدارات التعليمية وفقا للنموذج المعد لذلك مرفق نموذج لملء البيانات المطلوبة على أن يتم الإرسال نسخة ورقية معتمدة، وأخرى إلكترونية (EXCEL).