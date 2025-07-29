شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المرأة بالمؤتمر: تدعو سيدات مصر للمشاركة بقوة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

دعت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، سيدات مصر في الداخل والخارج إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدة أن صوت المرأة هو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

وأشارت شبكة إلى أن المرأة المصرية أثبتت عبر مختلف الاستحقاقات الانتخابية أنها شريك وطني حقيقي في بناء الدولة، ولديها من الوعي والمسؤولية ما يجعلها دائمًا في مقدمة الصفوف حين تناديها مصر.

وشددت المستشارة محبوبة على أهمية مشاركة النساء، خاصة في ظل ما يشهده الوطن من تحديات، مؤكدة أن الانتخابات فرصة لتجديد الثقة في مؤسسات الدولة، واختيار من يمثل صوت المواطن تحت قبة المجلس.

ودعت عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، جميع نساء مصر إلى أن يكنّ قدوة في الإقبال والمشاركة، ورفع راية الوطن بالتصويت الواعي والمسؤول.