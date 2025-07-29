شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد للجاليات بالخارج: كنتم خير سنداً لمصر وننتظركم يومي 1 و 2 للتصويت في انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

دعا النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس جمعية الصداقه البرلمانية المصرية الإماراتية ، أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى المشاركة الفعالة والإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مؤكدًا أن صوت كل مصري بالخارج لا يقل أهمية عن صوت المصري في الداخل، في رسم مستقبل الوطن وترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة.

وأكد علاء عابد، أن الدولة المصرية حريصة على إشراك جميع أبنائها في الداخل والخارج في مسيرة البناء والتنمية، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج في دعم قضايا وطنهم، وحرصهم الدائم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي تعكس قوة الدولة ووحدة صفها.



وقال، أن الجاليات المصرية بالخارج دائما خير سنداً لمصر في السراء والضراء، ننتظركم يوم ١ و ٢ للتصويت في انتخابات الشيوخ، لإعلاء صوت الديموقراطية أمام العالم.. كما وجه عابد رساله لسفراء مصر بالخارج قائلا: أنتم والجاليات واجهه مصر المشرفه واوصيكم بضروره تسهيل العمليه الانتخابيه امام الناخبين ،والقائمين علي الانتخابات ، وننتظر منكم عرسا انتخابيا مشرفًا.

كما ثمّن نائب رئيس حزب مستقبل وطن الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل إجراءات تصويت المصريين بالخارج وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

يذكر أنه تخصيص 136 لجنة انتخابية داخل مقار البعثات المصرية في 117 دولة واكتمال كافة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥.