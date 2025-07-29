شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يعقد اجتماعا تنظيمياً لمناقشة استعدادت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعاً تنظيمياً لوضع اللمسات الاخيرة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب, وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري المركزية وأمنائها في المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، أشار النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب إلى حالة التناغم بين كافة أمانات الحزب لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم سبل الدعم المتاحة.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري أهمية التنسيق والتنظيم الكامل، لدعم مرشحي إنتخابات الشيوخ 2025.

وفي نهاية الاجتماع، دار نقاش موسع بين الحضور بشأن ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الأستحقاقات الانتخابية القادمة وذلك عن طريق حملات طرق الأبواب في إطار مبادرة الوعي التي أطلقها الحزب في كافة محافظات الجمهورية.