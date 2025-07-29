شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يجتمع بمرشحي الحزب لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حزب حماة الوطن، عقد اجتماع لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وعلى المقاعد الفردية، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادا لأيام الاقتراع التي تبدأ الأول من أغسطس المقبل للمصريين في الخارج، ويعقبها التصويت في الداخل على مدار يومين.

وناقش النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، مع المرشحين الترتيبات الخاصة بشأن أيام الانتخابات، وما يتعلق باختيار وتسهيل عمل المندوبين داخل لجان الاقتراع، من خلال التنسيق مع أمانات حزب حماة الوطن في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشدد شلبي، على دور أمانات حماة الوطن على مستوى المحافظات، في أهمية الحشد لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، من أجل الخروج بمشهد مشرف يليق بالحزب في الاستحقاق الانتخابي.