شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إدارة المنتدى: التسجيل متاح رقميًّا وفق ثلاث فئات

إدارة المنتدى: نسخة استثنائية تناقش مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة

يعلن «منتدى مصر للإعلام» عن فتح باب التسجيل الرقمي لحضور نسخته الثالثة، المقرر عقدها يومي 8 و9 نوفمبر المقبل في القاهرة، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

وأشارت إدارة المنتدى إلى أن نسخة هذا العام هي نسخة استثنائية تسلّط الضوء بشكل مكثف على موضوعات مهمة ترتبط بجوهر صناعة الإعلام ومستقبل المهنة في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة، وذلك بمشاركة نخبةٍ من أبرز صناع الإعلام في مصر والمنطقة العربية والعالم، يطرحون رؤاهم وخبراتهم في 120 فعالية عبر 7 منصات مبتكرة.

ويتيح موقع المنتدى إمكانية التسجيل الرقمي في الفترة من 29 يوليو 2025 حتى 30 أكتوبر 2025، وفق ثلاث فئات رئيسية.

فئات التسجيل:

الفئة الأولى: الصحفيون والإعلاميون المصريون بجميع فئاتهم المهنية والتقنية، والأكاديميون والباحثون والعاملون في مجالات الصحافة والإعلام من المصريين، سواء داخل أو خارج مصر. كما تضم هذه الفئة أيضاً الإعلاميين والصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المصرية، بغض النظر عن جنسياتهم وأماكن وجودهم، والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين للوزارات والقطاعات العامة المصرية، إضافة إلى طلاب كليات وأقسام الصحافة والإعلام في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم.

الفئة الثانية: الصحفيون والإعلاميون من غير المصريين بجميع فئاتهم المهنية والتقنية، والأكاديميون والباحثون والعاملون في مجالات الصحافة والإعلام من غير المصريين، وكذلك المتحدثون الرسميون والمستشارون الإعلاميّون للمؤسسات العامة غير المصرية.

الفئة الثالثة: مسؤولو التواصل والعلاقات العامة في الشركات والمؤسسات من المصريين وغير المصريين، والعاملون والخبراء في مجالات التسويق والدعاية والإعلان في الشركات الخاصة والمؤسسات المختلفة من المصريين وغير المصريين.

للمزيد من المعلومات حول «منتدى مصر للإعلام» وفعالياته المختلفة، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني. كما يمكن التسجيل الآن من خلال الرابط التالي:

https://registration.egymediaforum.com/

نبذة عن «منتدى مصر للإعلام»:

منتدى مصر للإعلام - الحدث الإعلامي الأبرز في مصر والشرق الأوسط- منتدى سنوي مستقل انطلق عام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، ومنصة دولية للمعارف الإعلامية المتطورة وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.



