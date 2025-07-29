شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة صندوق مكافحة الإدمان تنتشر في قرى أسوان لرفع الوعى بخطورة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتنفيذ الأنشطة التوعوية للوقاية من تعاطي المواد المخدرة، ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنشطة وبرامج توعوية في العديد من القرى بمحافظة أسوان، بالتعاون مع المحافظة، حيث تتضمن الأنشطة تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة تعاطي المخدرات، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب، للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجانى بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة أسوان.



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان تنتشر فى القرى بمحافظة أسوان



ويأتى ذلك عقب الاجتماع التنسيقي بين اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة ،لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطي في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان.

وشهدت مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتنفيذ أنشطة التوعية داخل العديد من قرى المحافظة تجاوبا كبيرا من الأهالى، ونتيجة جهود التوعية بالقرى تقدم 50 شخصا من أبناء القرى للعلاج من الإدمان وجارى توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا بأعلى معايير الجودة داخل مركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة أسوان.



من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف الأنشطة التوعوية لرفع الوعى بخطورة التعاطى، لاسيما الشباب لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان، فضلا عن رفع وعى الأطفال بخطورة التدخين، وأيضا تعريف الأسر بالخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق مجانا من خلال الخط الساخن" 16023"، كما أنه جارى تنفيذ العديد من الأنشطة بمحافظة أسوان بالتعاون مع المحافظة والوزارات والجهات المعنية، منها تدريب وإعداد 300 قيادة شبابية تطوعية مهاريا وعلميا من الشباب ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات وقيادات طبيعية ورجال الدين للمشاركة في تنفيذ البرامج لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة كذلك تنفيذ مبادرات ميدانية بالتعاون مع كافة الأحياء والمدن بالمحافظة بواقع 500 مبادرة بالحدائق العامة ومواقف السرفيس والميادين.



