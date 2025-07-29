شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان أعمال تطوير حديقة الأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاستعدادات النهائية لأعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ومنطقة المكتبات، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا ضمن جهود استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي ، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

شارك فى الجولة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.



