شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: منح العاملين بالإسكان علاوة دورية 10% من الأجر الأساسى اعتبارا من 1 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي، وفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ورضا الدغيدي أمين صندوق النقابة العامة للمرافق و عضو مجلس إدارة الشركة، لبحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بمطالب العاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى.

يأتي ذلك فى ضوء رعاية المهندس، "شريف الشربيني" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتطبيق الحد الادنى للأجور ، و العلاوة الدورية للعاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ، و انطلاقًا من إيمانه بأنهم الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية الوزارة التنموية.

وعقب الاجتماع كشف "رئيس المرافق العامة" عن الموافقة على الاتى..

أولا : تطبيق الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه

منح العاملين علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 وتضاف للأجر الأساسي.

وصرف 5% مجنبة على أن تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

كما أعلن "فؤاد" عن أنه تم الإتفاق على مراعاة الدرجات الوظيفية والاقدميات، بواقع زيادة 200 جنيه كحد أدنى، فرق بين كل درجة وظيفية، وفقاً لما يلى:

الدرجة السادسة 7000 جنيه

الدرجة الخامسة 7200 جنيه

الدرجة الرابعة 7400 جنيه

الدرجة الثالثة 7600 جنيه

الدرجة الثانية 7800 جنيه

الدرجة الأولى 8000 جنيه

ثانياً :

تم الاتفاق على تحديد جلسة إجتماع خلال شهر أغسطس القادم تحديد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، وهو ضمن المطالب الأساسية التي تقدمت بها النقابة العامة.

ووجه "رئيس المرافق العامة" الشكر والتقدير للمهندس "شريف الشربيني" وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندس، ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ولأول مرة منح العاملين 10% تضاف على الأجر الأساسي، و5%مجنبة ، مع زيادة 200 جنيه لكل درجة وظيفية عند تطبيق الحد الأدنى، وهو ما يعكس مدي الحرص على تحسين المستوى المعيشي للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، مثمنا ، التطور الشامل الذى يشهده هذا القطاع الحيوي واسهاماته في تحقيق التنمية المستدامة ، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.

وبعث المهندس "شريف الشربيني" وزير الإسكان، رسالة طمئنة وتحفيز للعاملين بأن مطالبهم في مقدمة أولويات الوزارة عرفانا بدورهم الأساسي في كافة ما حققته الوزارة من إنجازات ملموسة ساهمت بشكل فعال في تحسين وتطوير البنية التحتية وتعظيم قدرات المرافق الأساسية ، مشدداً ، على ضرورة العمل وبذل كل الجهود الممكنة في سبيل إعلاء شأن الوطن، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة.