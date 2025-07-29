شكرا لقرائتكم خبر عن مطران شبرا الخيمة يدشن كنيسة "مار يوحنا الحبيب" ببهتيم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت إيبارشية شبرا الخيمة، حدثًا كنسيًا هامًا بتدشين كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب ببهتيم، على يد نيافة الأنبا مرقس مطران الإيبارشية، وسط أجواء روحية مميزة وبمشاركة واسعة من كهنة وشعب الكنيسة.

وبدأت مراسم التدشين بصلاة طقوس تدشين المذابح، حيث دشن نيافته مذابح الكنيسة، إلى جانب تدشين "البانطوكراتور" (شرقية الهيكل)، وحامل الأيقونات (الأيكونستاس)، فضلًا عن تدشين مجموعة الأيقونات الموجودة بصحن الكنيسة، وفقًا لتقليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشارك فى الصلوات لفيف من كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، بالإضافة إلى حضور كثيف من أبناء الشعب القبطي في المنطقة، الذين عبّروا عن فرحتهم بهذا الحدث الذي يعكس نمو الحياة الروحية والخدمية في الإيبارشية.

ويأتي تدشين الكنيسة تتويجًا لجهود استمرت على مدار سنوات في إنشاء وتجهيز المبنى الجديد، الذي يلبي احتياجات الرعاية الروحية والتعليمية والخدمية لأبناء منطقة بهتيم، بما يتناسب مع روحانية الكنيسة القبطية وتاريخها الطويل.

ويُعد تدشين الكنائس من الطقوس المقدسة التي تتم بواسطة الأسقف، وتشمل مسح المذابح والمباني بزيت الميرون المقدس، ووضع الأيقونات وتكريسها، إيذانًا ببدء استخدامها رسميًا في العبادة.