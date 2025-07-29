شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توجه الشكر لأهالى الجيزة على تعاونهم مع الأطقم العاملة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الشكر لأهالي منطقة الجيزة على تعاونهم وتقديم الدعم والعون للأطقم العاملة في الشوارع.

وأعلنت وزارة الكهرباء فى بيان لها أن الأطقم العاملة تواصل جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وجارى الآن عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط السكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل واختبارها تمهيدا لمراحل الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وفي موقع إصلاح الكابل 2 المغذي لمحطة المحولات تم إصلاح الفازة الأولى وجاري العمل على الانتهاء من عمليات الإصلاح بشكل كامل وإطلاق التيار الكهربائي.

وتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين التغذية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والمواقع الاستراتيجية بواسطة مصدر التغذية المتاح، وكذلك زيادة عدد المولدات المتنقلة لتقديم مزيد من الدعم لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وتوصيل مصدر التغذية الجديد.

يذكر أن محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء خارج الخدمة منذ 4 أيام الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى على مدار هذه الأيام.



اعمال الاصلاح



تواصل الاصلاح



كابل الجيزة