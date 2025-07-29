شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة العتبة وترميم عمارة تيرينج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال التطوير بمنطقة العتبة، وكذلك أعمال تطوير عمارة تيرينج، وأعمال التطوير بشوارع الجوهرى والعسيلى ويوسف نجيب، وذلك لتذليل أي معوقات قد تواجه مشروعات التطوير أو تبطئ من سير العمل .

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن أعمال تطوير عمارة تيرينج شمل استكمال الزخارف والحليات والكرانيش والفورم المفقودة، وكذلك ترميم القبة، واستعدال الكتلة الحديدية التي تميز بها المبنى من أعلى، ورفع كفاءة مجسم الكرة الأرضية والتماثيل الأربعة التي تحمله، واستكمال الزجاج الخاص بالمجسم، وإزالة التشوهات التى تمت على المبنى وإعادة الشبابيك والزجاج إلى أصله بعد ازالة واجهات المحلات المخالفة.

معلومات عن عمارة تيرينج:

في مطلع القرن العشرين وفي غضون عام 1928 ،قام المعماري النمساوي "أوسكار هوروفيتس " ببناء مبنى "كمركز تجاري" بمنطقة العتبة – باعتبارها منطقة وسيطة تربط بين القاهرة القديمة والجديدة – يحمل إسم "تيرينج" وتبلغ مساحته 1235م2، والذي كان يهدف إلى بناء مركز تجاري يحاكي المتاجر الأوروبية في ذلك الحين.

وفي عام 2009 تم إدراج مبنى تيرينج بسجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز تحت رقم توثيق ( 03220000016 )مستوى تصنيف " أ " ، وقد قامت محافظة القاهرة بتطوير المبنى ضمن أعمال تطوير منطقة العتبة والموسكي ، نظراً لسوء حالته حتى يستعيد رونقه من جديد .



اللواء ابراهيم عبد الهادي



عمارة تيرينج



نائب المحافظ يتفقد أعمال تطوير العتبة