شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية في انتشال ضحايا حادث عقار طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الهلال الأحمر المصري بالتحرك السريع إلى موقع حادث انهيار عقار طنطا، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغًًا حول إنهيار منزل متهالك بمنطقة الساحة بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، ما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وإصابة نجلها.

وشاركت فرق الاستجابة للطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، في مساندة جهود رجال الحماية المدنية في انتشال سيدة مسنة متوفية من أسفل العقار، و إنقاذ نجلها الذي قامت هيئة الإسعاف بنقله إلى مستشفى المنشاوى العام.

ويذكر أن فرق الهلال الأحمر المصري توجهت إلى مستشفى مطروح العام، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساعدات اللازمة، لضحايا حادث الطريق السريع، بمنطقة فوكه، عند الكيلو 75 على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي.