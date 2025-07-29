شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لقطات تلخص أحدث مراحل تشطيبات محطات الخط الأول للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم العمل في أعمال تركيب القضبان وتشطيبات المحطات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين/مطروح)، حيث تم وصول القطار الإقليمى الأول الذي تم تصنيعه في مصانع سيمنز الألمانية لمصر منذ عدة أشهر كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 15 قطار إقليمي (ديزيرو) اخرى من اجمالي 34 قطار وعدد 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 ومخطط وصول أول قطار سريع الى مصر في أغسطس القادم بالإضافة إلى أنه قد تم الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع .

ويتم تنفيذ أعمال شبكة القطار الكهربائي السريع لربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وبتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان

وتغطي الشبكة أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فإنها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها) وكذلك خدمة المناطق السياحية بكافة أنواعها كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها) كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات ، وأيضاً المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير ، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

وتتكون شبكة القطار السريع من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 6 نقط للصيانة ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطار سريع و94 قطار إقليمي وعدد 41 جرار بضائع ، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع ، و 8 محطة إقليمية)



