شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل البرامج الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ موسم تنسيق الجامعات المصرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث يتنافس الحاصلون على الثانوية العامة وما يماثلها على أماكن فى 128 جامعة مصرية حكومية وخاصة، واجنبية، وأهلية، وتكنولوجية.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، على أهمية حسن اختيار الكليات التي تتوافق مع مهارات الطالب مع التركيز على التخصصات التى تؤهل خريجيها لريادة الاعمال ووظائف المستقبل المرتبطة بمجالات التقنية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء التى أصبحت قاسما مشتركا مع كثير من الصناعات والخدمات.

وقال ان الجامعات الأهلية كجامعة مصر للمعلوماتية التى تعد من جامعات الجيل الرابع استطاعت خلال أربع سنوات فقط تحقيق طفرة في قطاعي التعليم والعمل، حيث يتخرج هذا العام أول دفعة من طلبتنا بثلاث كليات وهى كلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الفنون الرقمية والتصميم، اما كلية الهندسة فتتخرج اول دفعة لها العام المقبل، حيث تذخر مشاريع تخرج العام الحالى بعشرات من برامج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تؤهل لتحولها إلى مشاريع تجارية تعزز من الناتج المحلى المصرى ومن مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الصادرات المصرية وفرص العمل.

وأضاف ان كليات الجامعة تركز على التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل محليا وبالخارج، الي جانب التخصصات التي تدخل مصر في الثورة الصناعية الرابعة والخامسة حتى لا نتخلف عن الركب خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات في مراكز سلاسل الإنتاج عالميا ومنافسة ضارية بين الشرق والغرب والتي تحاول دول الجنوب مثل مصر إيجاد موطئ قدم لها.

وأوضح انه تطبيقا لتلك الرؤية فان إدارة جامعة مصر للمعلوماتية اهتمت بتدريس المناهج الأكاديمية الأكثر طلبا مثل التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وهندسة البيانات وغيرها، مع استقطاب أفضل هيئات التدريس بكلياتنا المختلفة لتضم اهم الخبراء المصريين والدوليين، مع التوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الجودة والاعتماد المحلية، وعقد اتفاقيات لإمكانية منح شهادات مزدوجة مع جامعات دولية مرموقة تشمل:

- اتفاقية في هندسة الاتصالات والالكترونيات وهندسة الحاسبات مع Purdue University جامعة بوردو – ويست لافاييت التي تحتل المرتبة السادسة في تصنيف US News 2024 للهندسة.

- اتفاقية مع University of Minnesota جامعة مينيسوتا توين سيتيز وتاتي في المرتبة 36 في علوم الحاسب حسب تصنيف US News 2024

- اتفاقيات مع كلية تيلفر للإدارة التابعة لجامعة أوتاوا بكندا في مجالات التمويل، إدارة الأعمال بالتكنولوجيا، والتسويق، وهي من أفضل 1% من كليات الأعمال عالميًا، بحصولها على الاعتمادات الثلاثية: AACSB وAMBA وEQUIS

- اتفاقيات مع أشهر جامعتين فرنسيتين هما "سيزي" CESI وتأتي في المركز 54 على مستوي جامعات العالم و"إيزار ديجيتل" ISART Digital ثاني أفضل جامعة على مستوي العالم في مجال ألعاب الفيديو.

وتمنح الجامعة شهادات مزدوجة مع أشهر الجامعات الدولية مثل شهادة مزدوجة مع جامعة مينيسوتا توين سيتيز، وتشمل برنامج "الذكاء الاصطناعي" Artificial Intelligence، ومسارات دراسية مثل "الأمن السيبراني"Cybersecurity، و"علوم وهندسة البيانات" Data Science and Engineering، و"علوم الحاسب" Computer Science والتي تمثل المسارات المطلوبة في سوق العمل.

وتضم كلية الهندسة تضم ثلاث برامج أكاديمية، تركز على التكنولوجيا الحديثة، وهى "هندسة الإلكترونيات والاتصالات" Electronics & Communication Engineering ويقدم هذا البرنامج دراسة مجالات متنوعة، بما في ذلك الشبكات السلكية مثل الانترنت الأرضي والألياف البصرية، والشبكات اللاسلكية مثل شبكات الجيل الرابع والخامس، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتصميم والتصنيع الإلكتروني.

وأضاف ان البرنامج الثاني "هندسة الحاسب" Computer Engineering الذي يحظى خريجيه بطلب كبير من قبل الصناعة، ليس فقط من الشركات في مصر، ولكن أيضًا من جميع أنحاء العالم، و البرنامج الثالث "هندسة الميكاترونيكس" Mechatronics Engineering الذي يدمج مجالات علوم متعددة التخصصات، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة التحكم والبرمجيات وعلوم الحاسب.

وتقدم كلية تكنولوجيا الاعمال 4 برامج رئيسية هي، تحليلات الأعمال وإدارة تكنولوجيا الاعمال والتسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، والتمويل، حيث يُعد برنامج "إدارة تكنولوجيا الأعمال" Business Technology Management أحد البرامج المميزة فهو مُصمم للطلاب الذين يسعون إلى سد الفجوة بين الأعمال والادارة من جهة وبين تكنولوجيا المعلومات من جهة اخرى، وبرنامج "تحليلات الأعمال" Business Analytics من البرامج المطلوبة بشدة في سوق العمل واهميته انه يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ويهدف البرنامج تأهيل الطلاب لفهم وتحليل كم كبير من البيانات التي تنتجها المؤسسات، لافتا إلى ان خريجو البرنامج مؤهلين للعمل فى تحليل البيانات الضخمة، دعم اتخاذ القرار، والتخطيط الاستراتيجى؛ وذلك في البنوك، الاتصالات، الصحة، الصناعة، والتجارة الإلكترونية.

البرنامج الثالث المهم هو برنامج "التمويل" Finance حيث يقدّم للطلاب المعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة لتطبيق إدارة مالية سليمة في الشركات والمؤسسات، وكذلك لإدارة مؤسسات الخدمات المالية وأسواق الأوراق المالية، والبرنامج الرابع "التسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية" Digital Marketing & E-commerce ويتخصص فى كيفية الترويج للعلامات التجارية أو المنتجات عبر وسائل الإعلام الرقمية.

وتقدم كلية الفنون الرقمية والتصميم برنامج "تصميم الألعاب" Game Design لصقل مهاراتهم لصياغة قصة اللعبة دراميا والجو العام للتصميم وفي تصميم مستوياتها المختلفة وشخصياتها حتى الوصول الي الشكل النهائي لها مرورا بمرحلة ادارتها فنيا وفي كل تلك المراحل نقدم لهم الدعم الفني اللازم لتطويرها ومساعدتهم في جميع مراحل التنفيذ، وي والبرنامج الثاني "تصميم تجربة المستخدم" User Experience Design الذي يستهدف تطبيق مبادئ التصميم لإنشاء واجهات سهلة الاستخدام، مع الحفاظ على حماية بيانات المستخدمين بالتعاون مع تخصص الامن السيبرانى، وبرنامج ثالث وهو "التصميم الرقمي الداخلي" Digital Interior Design ويدمج بين الأسس الكلاسيكية للتصميم الداخلي وأحدث التقنيات الرقمية المتقدمة، وبرنامج "فنون التحريك الرقمي" Animation Arts ويجمع بين الأسس الفنية للتحريك وأحدث التطورات التكنولوجية.