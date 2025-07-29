شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القبطى للتدبير الكنسى يطلق مسابقة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) عن إطلاق مسابقة للإيبارشيات والكنائس التى شاركت فى برامج المعهد خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيسه بيد قداسة البابا تواضروس الثانى (2015 - 2025).

وتهدف المسابقة إلى تقديم الكنائس والإيبارشيات المتسابقة نموذجًا في أحد مجالات الخدمة على مستوى الإيبارشية أو الكنيسة أو القطاع تم تطبيقه داخل الكنيسة أو الإيبارشية وفقًا للبرامج التدريبية التي اجتازها المتدربين في COPTICAD بشكل حقق التطوير العمل المؤسسى أو التنموى فى الكنيسة أو الإيبارشية على أن يقدم النموذج في ڤيديو توثيقى قصير لا تزيد مدته عن 4 دقائق.

وجاءت شروط المسابقة كالتالى:

1- أن تكون الإيبارشية أو الكنيسة قد تعاونت مع المعهد خلال العشر سنوات فى التدريب أو الدعم الفنى.

2- أن يكون النموذج له صلة مباشرة بمجالات خدمة المعهد مثل: الإدارة الكنسية - التطوير المؤسسي للخدمة - تعميق الهوية القبطية - التخطيط الإستراتيجي للخدمة - التدبير الحكيم والإدارة الرشيدة (الحوكمة) - تطوير خدمة إخوة الرب من الإحسان إلى التنمية - تنمية مهارات القيادة والتدبير للإكليروس حديثي الرسامة - تعبئة وإدارة الموارد المتنوعة بالكنيسة (بشرية - مالية... إلخ).

3- أن يكون النموذج المقدم قد تم بدأ تطبيقه بالفعل ولا يزال مستمرًا ومؤثرا.

4- أن تكون هناك نتائج واضحة وثمار للنموذج المقدم بشكل يؤكد القيمة المضافة لبرامج COPTICAD

وأشارت إدارة المعهد إلى ما يلى:

1- آخر موعد لتقديم النماذج يوم الجمعة 15 أغسطس 2025.

2- سيتم تكريم الفائزين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني ضمن احتفال المعهد بمرور عشر سنوات على تأسيسه في شهر نوفمبر المقبل.

3- لمعرفة تفاصيل إجراءات وشروط المشاركة وللتسجيل، يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

إستمارة التسجيل Registration Form

https://forms.office.com/r/3VQQLDECC5

أو استخدام QR Code المرفق.

4- أية استفسارات أخرى يمكن التواصل مع إدارة المعهد على الرقم التالي (واتساب فقط): 01274440865 أو على الإيميل التالي:

[email protected].