حزب إرادة جيل: دعوات حصار السفارات المصرية عبث سياسي يستهدف الدولة رغم دعمها القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، عن استنكاره الشديد للدعوات التحريضية التي تنادي بمحاصرة السفارات المصرية في بعض العواصم الأجنبية، واصفًا إياها بأنها محاولات عبثية مكشوفة الغرض، تستهدف النَّيل من صورة الدولة المصرية والتشويش على دورها الإقليمي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال "مطر" إن مثل هذه الدعوات الموجهة ضد البعثات الدبلوماسية المصرية تمثل خرقًا صريحًا للأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تؤكد على حرمة المقار الدبلوماسية وضرورة حمايتها من قبل الدول المضيفة، مشيرًا إلى أن أي تهاون في ذلك يعد انتهاكًا لالتزامات سيادية ويعرّض السلم الدبلوماسي للخطر.

وأكد أن ما يدعو للسخرية أن بعض هذه الدعوات تصدر من جهات تدّعي الدفاع عن الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تتجاهل فيه عمدًا الدور الكبير والفعّال الذي تقوم به الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم أهلنا في قطاع غزة، سواء عبر الجهود السياسية الرامية إلى التهدئة، أو عبر استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية والطبية رغم التحديات الأمنية واللوجستية الهائلة.

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال الراعي الأول والدائم للقضية الفلسطينية، ولم تنقطع يومًا عن المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن من يحاول التشويش على هذا الموقف المصري الثابت، إنما يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الفلسطينية الحقيقية.

وانتقد مطر التناقض الواضح لدى تلك الجهات التي تدعو لمحاصرة السفارات المصرية، في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة، مضيفًا أن التركيز على مهاجمة الدولة الوحيدة التي تفتح معبرًا لإنقاذ الجرحى وإدخال المساعدات، يكشف أن هذه التحركات لا تستهدف نصرة القضية بل محاولة خبيثة لتصفية حسابات سياسية على حساب دماء الأبرياء.

وشدد على أن تحالف الأحزاب المصرية يقف صفًا واحدًا خلف الدولة ومؤسساتها، ويرفض أي محاولات للنيل من الدور الوطني الذي تضطلع به مصر، داعيًا الجاليات المصرية والعربية في الخارج إلى اليقظة تجاه هذه الدعوات المشبوهة، التي لا تمت للوطنية بصلة، بل تسعى لتوريط الشعوب في معارك إعلامية تضر بالقضية ولا تخدمها.