برلمانية: موقف مصر ثابت فى دعم القضية الفلسطينية وهناك محاولات لتشويه دورها

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن معبر رفح يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ثبات الموقف المصري والتزامه التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على أن مصر كانت ولا تزال صوتًا قويًا للسلام وداعمًا أساسيًا للشعب الفلسطيني.

واكدت خطاب خلال تصريحات لها اليوم، أن الدولة المصرية، ومنذ السابع من أكتوبر، ساندت ودعمت بكل ما أوتيت من اتصالات ولقاءات ودعوات، وقف إطلاق النار في كافة المحافل الدولية، من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشارت حياة خطاب إلى حديث الرئيس السيسي، الذي أكد فيه على ثلاث نقاط رئيسية: إيقاف الحرب، إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، وهو ما يعكس سياسة مصر المتزنة والمبنية على الحفاظ على حياة المدنيين ودعم الاستقرار في المنطقة.

كما أشار ت إلى أن محاولات مصر الدائمة فتح معبر رفح من الجانب الآخر وإدخال المساعدات، رغم التحديات، يعكس إنسانية الموقف المصري، وقدرة القيادة السياسية على إدارة الملف الفلسطيني- الإسرائيلي بحكمة ومسؤولية، دون التفريط في الثوابت الوطنية أو الإنجرار وراء محاولات التشويه أو الاتهامات المغرضة.