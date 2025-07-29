شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرحيم كمال: مصر الركيزة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تقف اليوم في قلب القضية الفلسطينية بكل ثبات وشجاعة، مؤكدًا أن موقفها لا يتغير مهما حاول البعض الإساءة أو التشكيك، مضيفًا: "مصر ليست مجرد دولة تدافع عن فلسطين، بل هي عمقها الاستراتيجي وقلعة الحماية التي تقف في وجه العدوان الغاشم".

وأضاف كمال في تصريح صحفي: "منذ اندلاع الأزمة في غزة، تبذل مصر جهودًا غير مسبوقة على المستويين الإنساني والدبلوماسي، حيث فتحت معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات، وقدمت العلاج والإيواء للجرحى واللاجئين، في ظل ظروف صعبة ومعقدة".

وتابع: "رغم كل هذه التضحيات، نشهد للأسف حملة ممنهجة من الاستهداف السياسي والدبلوماسي ضد مصر، ومحاولات لتشويه دورها الوطني. هذا الاستهداف لن يُثني مصر عن موقفها ولن يغير من حجم التزامها تجاه القضية الفلسطينية".

واعتبر النائب أن استهداف مقار مصر الدبلوماسية، هو عمل مدان بكل المقاييس، ويعكس حالة من الفوضى وعدم احترام المؤسسات التي تقف خلف جهود إنسانية حقيقية، مؤكدًا: "مصر ليست فقط تدافع عن شعبها، بل تدافع عن قضايا العرب جميعًا، وعلى الجميع أن يدعم هذه الجهود لا أن يضع لها العراقيل".

وأشار عبد الرحيم كمال إلى أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رسالة واضحة وصريحة لكل العالم، تؤكد على ضرورة وقف الحرب، إدخال المساعدات، والتمسك بحل الدولتين كأساس للسلام، مضيفًا: "الرئيس تحدث كقائد يحمل هم أمة بأكملها، ويقف موقفًا إنسانيًا وأخلاقيًا فوق كل الاعتبارات".

ودعا إلى توحيد الصف العربي، ومساندة مصر في جهودها، قائلًا: "القضية الفلسطينية لن تنجح إلا بتكاتف الجميع خلف مصر، فالركيزة الثابتة في هذا الملف هي مصر، وكل من يسعى لإضعافها يعمل في صالح قوى الاحتلال والدمار".