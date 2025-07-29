شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن: الشعب يدرك جيدا الحملات المشبوهة للتشكيك فى دعم مصر لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية لمصر، مشددًا على أن موقف الدولة المصرية ثابت برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن حل الدولتين هو حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، ويحظى بإجماع وطني من مختلف فئات الشعب، وعلى رأسهم أبناء حزب حماة الوطن، الذين يؤمنون بعدالة القضية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وثمّن اللواء نصير الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت كاشفة وواضحة، وفي توقيت بالغ الأهمية، لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، وردًا عمليًا على حملات التضليل والمزاعم المغلوطة حول موقف مصر من إدخال المساعدات وفتح معبر رفح.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل التجويع والحصار ومحاولات فرض التهجير القسري، وهو ما ترفضه مصر قيادة وحكومة وشعبًا، وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح اللواء طارق نصير، أن الرئيس السيسي وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن معبر رفح، مؤكدًا أن المعبر مخصص لعبور الأفراد، وأن تشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط، بل يتطلب تنسيقًا مع الطرف الآخر داخل القطاع، نافيًا صحة الادعاءات التي تزعم أن مصر تعرقل دخول المساعدات الإنسانية.

وشدد نصير على أن الشعب المصري بات يدرك جيدًا الحملات المشبوهة التي تروجها الأبواق المعادية والجهات المغرضة، بهدف التشكيك في المواقف المصرية الوطنية والإنسانية، ومحاولة النيل من الدور القومي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية.

وقال اللواء طارق نصير: "باسمي وباسم كل أبناء حزب حماة الوطن في جميع المحافظات والمراكز والأقسام والقرى والنجوع، نعلن تأييدنا الكامل والداعم لمواقف القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، ونثمّن جهودها المستمرة والمخلصة لوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق".