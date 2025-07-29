شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: محاولات استهداف سفارات مصر عبث سياسى ومخالفة صريحة للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ما يتم الترويج له من دعوات تحريضية ضد السفارات المصرية في الخارج لا يعدو كونه محاولة يائسة لتشويه صورة الدولة المصرية، والعبث بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل مخالفة واضحة للقانون الدولي وخرقًا فاضحًا للأعراف الدبلوماسية.

وقال الجاحر فى تصريحات صحفية، إن السفارات المصرية في الخارج تمثل سيادة الدولة ورمزًا لها، ويكفل لها القانون الدولي الحماية الكاملة، وعلى الدول المضيفة أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين هذه البعثات ورفض أية محاولات لاستهدافها أو تهديد أمنها، مشيرًا إلى أن السكوت عن تلك الدعوات يُعد تواطؤًا ضمنيًا وتقصيرًا لا يجب أن يمر دون مساءلة.

وأضاف أن من يهاجم المقار الدبلوماسية المصرية يتجاهل عمدًا ما قدمته الدولة من مساعدات هائلة ودور إنساني مشهود في دعم الأشقاء في غزة، حيث كانت مصر – ولا تزال – الدولة الوحيدة التي تبادر بفتح معابرها وتيسير دخول المساعدات الغذائية والطبية، في ظل أوضاع إنسانية شديدة التعقيد.

وأشار إلى أن هذه الحملات لا تستهدف نصرة القضية الفلسطينية كما تدّعي، وإنما تسعى لضرب استقرار الدولة المصرية وتشويه صورتها الدولية، وهو ما لن يتحقق، لأن العالم بأسره يشهد بمواقف مصر الثابتة والمنحازة دومًا للحقوق الفلسطينية.

وأكد الجاحر أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تفرط في التزاماتها القومية تجاه فلسطين، وأن أية محاولات للنيل من هذا الدور سيتم التصدي لها بكل حسم، سواء على المستوى السياسي أو القانوني، مشددًا على أن مصر لن تلتفت إلى الأصوات المغرضة، وستواصل أداء واجبها الإنساني والقومي دون مزايدات.

ودعا عضو لجنة الدفاع والأمن القومي المصريين في الخارج والجاليات العربية إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانسياق وراء دعوات الفوضى التي لا تخدم إلا أعداء الأمة، مطالبًا الجميع بدعم المسار المصري في الحفاظ على وحدة الصف العربي ونصرة القضية الفلسطينية بمواقف ثابتة وعمل فعلي على الأرض.