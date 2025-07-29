شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصري: ندعم جهود مصر الدبلوماسية والإنسانية لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، تأييده الكامل للمواقف الوطنية الصلبة التي عبّر عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُمثل امتدادًا للدور القومي المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأشاد "أبو العلا" خلال تصريحه لـ"الخليج 365" بتمسك القيادة المصرية بالثوابت الوطنية ورفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري من غزة إلى سيناء، أو المساس بالأمن القومي المصري والعربي، وأعرب عن دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لوقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في القطاع.

وأهاب بجميع القوى الوطنية والسياسية الاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة دعمًا للموقف المصري النزيه والشريف تجاه القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل القضية المركزية للأمة العربية.