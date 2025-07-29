شكرا لقرائتكم خبر عن صالون التنسيقية يناقش أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

الدكتور محمد فايز فرحات: الانتخابات بين الفردي والقائمة تجسد التوافق الوطني وتنوع الأجيال.. ومجلس الشيوخ يعتمد على الخبرات والكفاءات النائبة نهى زكي: تكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ قدم العديد من الدراسات المهمة التي نالت إشادة رئيس المجلس والحكومة يوستينا رامى: القيادة السياسية أولت اهتمامًا بتمكين الشباب والمرأة.. وملفات الشباب والطفل على رأس برنامجي الانتخابي

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا حول "أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ" حيث قدمت رؤيتها للفصل التشريعي الثاني، بعد أن باتت “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” بمثابة تجربة سياسية ملهمة ونموذجًا يحتذى به في دمج الشباب داخل معادلة صنع القرار، دون إقصاء أو تهميش.

وقال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن وجود غرفتين للبرلمان، وهما "مجلس النواب" و"مجلس الشيوخ"، هو تقليد دولي متعارف عليه، حيث يتميز مجلس النواب بتمثيل واسع قائم على المنافسة، بينما يعتمد مجلس الشيوخ على الخبرات والكفاءات، مضيفًا أن المجتمع المصري يتمتع بتنوع كبير.

وأشار فرحات إلى أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لهذا التنوع المصري الكبير، من حيث القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في حين يُنتخب الثلثان الآخران من خلال التنافس الفردي والقوائم، والتي تُبنى على التوافق السياسي والاصطفاف الوطني، بما يشمل أيضًا تنوعًا جيليًا، موضحًا أن هذه من المبادئ المهمة التي ترسخت بعد تجربة عام 2011.

فيما أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ، موضحةً أنه يتميز بخصوصية عن مجلس النواب، إذ يضم نخبة متنوعة من أصحاب الخبرات، ويأخذ طابع الدراسات والمناقشة وتقديم الاقتراحات.

وأضافت أن الموضوعات تُدرس بعناية ودقة، خاصة القوانين ذات الأثر التشريعي، ويتم النظر في سُبل معالجتها من خلال الدراسات المتخصصة التي يختص بها مجلس الشيوخ، والتي تُعد من الأدوات المهمة في العمل البرلماني، مشيرة إلى أن تكتل التنسيقية داخل مجلس الشيوخ يضع المصلحة الوطنية كهدف أساسي، لافتة إلى أن هناك العديد من الدراسات المهمة التي قدمها أعضاء التنسيقية، وقد نالت إشادة من رئيس المجلس والحكومة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية أن اختلاف الأيديولوجيات داخل المجلس يثري النقاشات والدراسات، ويمنحها تنوعًا وعمقًا يُضفي أثرًا كبيرًا ومهمًا في العملية التشريعية.

وأضافت يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن مصر دولة شابة، وقد أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والمرأة في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن المرأة تعيش حاليًا عصرها الذهبي.

وأكدت يوستينا رامي أهمية الملفات التي يتضمنها برنامجها الانتخابي في مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها قضايا الشباب والطفل، ودور الآباء في التوعية المستمرة والداعمة، وشددت على ضرورة العمل على مرحلة ما بعد التمكين للشباب والمرأة، مشيرة إلى أن هناك العديد من التشريعات المهمة التي تحتاجها منظمات المجتمع المدني.

كما دعت إلى إجراء دراسات متخصصة حول الأطفال وتأثير التكنولوجيا عليهم، في ظل التسارع التكنولوجي الكبير، مطالبة بوضع تشريعات سريعة ومواكبة لهذا التطور لحماية النشء والمجتمع.

أدار الحوار خلال الصالون محمد نشأت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كلا من الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية.

يُذكر أن التنسيقية تخوض معركة انتخابية جديدة بـ9 من اعضائها يمثلون طيفاً متنوعاً من الأحزاب والتيارات السياسية، في تجربة تعكس تمكيناً حقيقياً لصوت الشباب، وتُجسّد وحدة وطنية تتجاوز الخلافات الإيديولوجية، بهدف تقديم رؤى وحلول واقعية لقضايا المجتمع من داخل مجلس الشيوخ .