شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: استهداف سفاراتنا مخطط خبيث لتشويه دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام السفارات المصرية، وآخرها تلك التي تستهدف السفارة المصرية في تل أبيب، تمثل خروجا صارخا عن الأعراف الدولية ومخالفة صريحة للأعراف السياسية ، وتكشف في جوهرها عن مخطط سياسي خبيث لتشويه الدور الوطني الثابت لمصر في دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف فرحات أن مصر، قيادة وشعبا، كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تتحرك بصدق وفعالية لدعم الفلسطينيين، ليس فقط عبر المواقف الدبلوماسية المتوازنة، بل من خلال فتح معبر رفح الإنساني وتحريك قوافل الإغاثة يوميا رغم التحديات الأمنية، فضلا عن استضافتها للمصابين والجرحى ومبادراتها المتواصلة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن استهداف السفارات المصرية تحت لافتات كاذبة لا يخدم القضية الفلسطينية بأي شكل، بل يتقاطع مع أهداف معروفة لتوريط مصر في معارك جانبية تخدم أطرافا تسعى لإرباك المشهد وتشتيت الانتباه عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن معاناة الفلسطينيين، وهي الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن السفارات ليست فقط ممثليات دبلوماسية، بل هي رموز للسيادة الوطنية، وحمايتها ليست فقط مسؤولية الدولة المصرية، بل التزام دولي على عاتق الدولة المضيفة ومن ثم فإن محاولات محاصرتها أو التحريض عليها هي انتهاك للقانون الدولي، وتصعيد غير مبرر يفتقر لأي منطق سياسي أو إنساني.

وأشار فرحات إلى أن الأطراف التي تقود هذه الحملات، سواء من جماعات الإخوان الإرهابية أو منابر إعلامية مأجورة، تتجاهل عمدا أن مصر كانت وما زالت الدولة الأكثر التزاما بخدمة القضية الفلسطينية، وأنها لم تساوم يوما على ثوابتها، سواء في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو في الدفاع عن وحدة أراضيهم وكرامتهم.

وشدد فرحات على أن مصر ستواصل أداء دورها القومي دون أن تلتفت لتلك الحملات الموجهة، وأن الشعب المصري يدرك تماما من يقف بجواره في الأزمات ومن يحاول المتاجرة بمعاناته، داعيا أبناء الدولة المصرية إلى التكاتف لرفض التحريض والفوضى والتصدي لمحاولات النيل من المواقف المصرية النزيهة والمشرفة.