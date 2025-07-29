شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: انتشار المجاعة وسوء التغذية الحاد في أنحاء قطاع غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن التصنيف المرحلى المتكامل للأمن الغذائي، أصدر اليوم تحذيرًا شديدًا من أن أسوأ سيناريو للمجاعة يتكشف الآن في قطاع غزة، ففي ظل الصراع المستمر، والنزوح الجماعي، والقيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية، وانهيار الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية، وصلت الأزمة إلى نقطة تحول خطيرة.

تشير الأدلة المتزايدة إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يُسهم في ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع، وتشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء قد بلغ حد المجاعة في معظم أنحاء قطاع غزة، وسوء التغذية الحاد في مدينة غزة.

وأضافت المنظمة، إن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات المتعلقة بهما، مضيفة أنه باستخدام هذا التصنيف والمنهج التحليلي، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معًا لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن، وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقًا للمعايير العلمية المعترف بها دوليًا.

الهدف الرئيسي من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو تزويد صناع القرار بتحليل دقيق قائم على الأدلة والإجماع لحالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، لإعلام الاستجابات لحالات الطوارئ وكذلك السياسات والبرامج المتوسطة والطويلة الأجل.