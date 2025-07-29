شكرا لقرائتكم خبر عن ثلث وزراء بريطانيا يضغطون للاعتراف بدولة فلسطين.. ووزير الطاقة أحدث المنضمين - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

انضم وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند إلى ثلث وزراء الحكومة الذين يضغطون على رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر من أجل "الاعتراف الفوري" بدولة فلسطين.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الوزير انضم كذلك إلى عدد من أعضاء البرلمان الذين يضغطون على السير كير ستارمر لاتخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن.

ويعقد رئيس الوزراء اليوم اجتماعًا عاجلاً لمجلس الوزراء بشأن غزة، وسيكشف في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن خطته لـ الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن خطوة السير كير بالاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية تأتي بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيفعل ذلك في سبتمبر.

وخلف الكواليس، يضغط وزراء الحكومة، بمن فيهم أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء؛ ويس ستريتنج، وزير الصحة؛ وليزا ناندي، وزيرة الثقافة، على السير كير لاتخاذ هذه الخطوة.

ويدعم ميليباند هذه الخطوة أيضًا، وقد صوّت لصالح قيام دولة فلسطينية عندما كان زعيمًا لحزب العمال عام 2014.

وفقًا لصحيفة التايمز، يُطالب ثلث أعضاء حكومة السير كير باتخاذ المملكة المتحدة إجراءات سريعة للاعتراف بفلسطين كدولة.

ويأتي هذا الضغط من مجلس الوزراء قبل أن يكشف رئيس الوزراء عن خطته الأكثر تفصيلًا حتى الآن للاعتراف رسميًا بفلسطين كدولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

لكن من المتوقع أن يظل الاعتراف بالدولة مشروطًا بتحقيق وقف إطلاق النار، وربما إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين لدى حماس، على حد قول الصحيفة.

وسيجتمع الوزراء في اجتماع طارئ نادر لمجلس الوزراء بعد ظهر الثلاثاء، في منتصف العطلة البرلمانية الصيفية، لمناقشة الوضع في غزة.

وصوّت ميليباند لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة إلى جانب إسرائيل في تصويت في مجلس العموم عام 2014، عندما كان زعيمًا لحزب العمال، وكذلك فعلت ناندي.

كما صوّتت هيلاري بن، وزيرة شؤون أيرلندا الشمالية، لصالح هذا الاقتراح قبل أكثر من عقد.

ووقّع 135 نائبًا من حزب العمال يوم الجمعة، رسالةً تدعو إلى "الاعتراف الفوري" بالدولة الفلسطينية، في حين يواصل رؤساء بلديات حزب العمال والقيادة الاسكتلندية للحزب ضغوطهم.

وأصبح ماكرون أول زعيم لدولة من مجموعة الدول السبع الكبرى يعلن عن نيته اتخاذ هذه الخطوة الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يعلن ذلك رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وفي حديثه للصحفيين يوم الاثنين أثناء زيارته لدونالد دونالد ترامب في اسكتلندا، قال السير كير إن صور المجاعة القادمة من غزة أثارت "شعورًا بالاشمئزاز لدى الرأي العام البريطاني".