وزير الخارجية يؤكد لنظيره البريطانى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة - الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع ديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

أشاد الوزير عبد العاطى بالتطور اللافت فى العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة الأخيرة والذى سيتم ترجمته عبر ترفيع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً الحرص على الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات المختلفة وفى مقدمتها التعاون الإقتصادى والتجارى والاستثمارى بما يحقق مصلحة البلدين.

وأطلع وزير الخارجية المسئول البريطاني على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة واستخدامها سياسة التجويع ضد المدنيين فى انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى، مستعرضاً في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.