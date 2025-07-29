شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يبحث تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمقر الوزارة بالعلمين والوفقد المرافق له لبحث تعزيز التعاون المشترك بحضور سارة العزازى رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التموين .

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحا توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك مع المؤسسة.

ومن جانبه أشاد المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة والمؤسسة، حيث أنه وصل اجمالي تمويل التجارة المعتمدة أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي لقطاع التموين منذ بداية التعاون وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية