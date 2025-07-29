شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا الأهلية تعلن فتح باب التسجيل المبدئى للطلاب بموقعها الإلكترونى الجديد - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا والقائم بتسيير أعمال جامعة طنطا الأهلية، عن فتح باب تسجيل الرغبات المبدئي بكليات وبرامج جامعة طنطا الأهلية لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق للعام الدراسي الجديد 2025 /2026، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجامعة، والذي يهدف إلى توفير منصة متكاملة للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على البرامج الأكاديمية، شروط القبول، والمزايا التي تقدمها الجامعة.



تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلاب من التعبير عن رغباتهم الأولية في الكليات والبرامج المتاحة، مما يتيح للجامعة قياس الاهتمام وتلبية الاحتياجات التعليمية لقطاع عريض من الطلاب المتفوقين.

وقال، صرح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، "تلتزم جامعة طنطا الأهلية بتقديم تعليم جامعي متميز يواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تصميم البرامج الأكاديمية بعناية فائقة، لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، مع التركيز على التخصصات البينية والمهارات المستقبلية، مثل التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وأكد الدكتور محمد حسين على أن إنشاء الجامعات الأهلية يلعب دورًا حيويًا في إتاحة فرص عادلة للطلاب لتلقي تعليم تخصصي متميز ومنافس للتعليم الخاص لتلبية احتياجات الأسر المصرية، وبما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جامعي عالي الجودة."

وعلى جميع طلاب الثانوية العامة المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني الجديد لجامعة طنطا الأهلية والبدء في تسجيل رغباتهم المبدئية للتعرف على البرامج المتاحة والاستفادة من الفرص التعليمية الواعدة.