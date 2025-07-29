شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رمضان صبحى النيابة لبدء التحقيق معه فى اتهامه بالتزوير - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز مقر النيابة العامة الكلية بجنوب الجيزة، لبدء التحقيق معه فى اتهامه بقضية التزوير المرتبطة بواقعة أداء شخص آخر لامتحان بدلا منه داخل معهد سياحة وفنادق خاص بأبو النمرس.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدى الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس.

وخلال الاستماع لاقوال المتهم، اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

ونفى أشرف عبد العزيز محامى رمضان صبحى، وقتها علاقة اللاعب بالمتهم أو الواقعة، وذكر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك الآتي: "ينفى اللاعب رمضان صبحى نفياً قاطعاً أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، ولم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية".