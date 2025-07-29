شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر تجوب شوارع غزة بالهتافات إشادة بالموقف المصرى.. فيديو - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة تليفزيون ”الخليج 365” في غزة حالة الاحتفاء الشديدة من قبل النازحين الفلسطينيين بالتزامن مع دخول الشاحنات المصرية إلى القطاع، رافعين الأعلام المصرية ومرددين هتافات وعبارات تحمل الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا.

ونقل مراسل ”الخليج 365” في غزة محمد منصور تطورات الوضع في غزة مع اصطفاف المواطنين في القطاع، وذلك انتظارا لدخول المساعدات الإنسانية لمصر التي دفعت بمئات الأطنان من أجل دعم سكان غزة مع انتشار المجاعة بين النازحين.

بدوره، أكد مختار عشائر خانيونس في غزة الشيخ طه الأسطل أن مجلس العائلات تسند اللجنة المصرية لاستقبال المساعدات، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش في مجاعة شديدة، معربا عن سعادته بقرارات الرئيس السيسي الداعمة لشعبنا وإرسال المساعدات الإنسانية، موضحا أن العشائر تعمل على تأمين وصول المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الشيخ طه الأسطل في حديث خاص لتليفزيون ”الخليج 365” أن التحرك المصري بارقة أمل لإغاثة غزة، مؤكدا أن مجلس العشائر على قدر المسؤولية وسيعملون على تأمين دخول المساعدات إلى المخازن المصرية.

فيما، توجه الشيخ أبو زاهر الوحيدي ممثلاً عن العشائر الفلسطينية في غزة بالشكر إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسى على الموقف الشجاع تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك كونها الجهة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الفلسطينيين في هذه المجاعة، مشيدا بموقف الدولة المصرية وشعبها الذين يقدمون كافة سبل الدعم للقضية الفلسطينية.

وأشاد الناشط الفلسطيني عماد عبد الوهاب في حديث لتليفزيون ”الخليج 365” بالدور الذي تقوم بها اللجنة المصرية في غزة لإغاثة سكان القطاع، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلين اللجنة المصرية في غزة، مؤكدا أن الدور المصري مهم وفاعل ونطالبهم بأن يكونوا دائما إلى جانب غزة، مضيفا: كل الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا.



















