تغيرات مفاجئة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد - الخليج 365

تغيرات مفاجئة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 29 يوليو 2025 إلى الأحد 03 أغسطس 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

الثلاثاء 29 يوليو

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية من 8:40 صباحاً ) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحياناً على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

نشاط رياح على بعض شواطئ ) مطروح - العلمين - الإسكندرية ( مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من (1.5 2.25) متر .

فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينة حلايب على فترات متقطعة.

نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

إعتباراً من الأربعاء 30 يوليو

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4:3) درجة لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (31:30) ، القاهرة الكبرى والوجه البحرى (34) : (35) ، شمال الصعيد ( 37 : 39 ).

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، ونشاط رياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية كما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.25 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 33 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 32 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 43 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 45 درجة.

الصغرى 29 درجة.